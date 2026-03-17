Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Täter einer gefährlichen Körperverletzung durch den Wurf eines Böllers ermittelt

Wolfenbüttel, Cranachstraße, 06.03.2026 gegen 13:00 Uhr

Aufgrund der Pressemitteilung "Gefährliche Körperverletzung durch Böllerwurf" vom 11.03.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6232874) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Wolfenbüttel. Durch den Hinweis dieses Zeugen konnte der Täter der gefährlichen Körperverletzung identifiziert werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 15-jährigen Schüler, welcher einen Böller entzündete und in Richtung einer offenstehenden Bustür warf. Durch die Detonation des Böllers erlitt eine an der Tür stehende 33-jährige Mitarbeiterin eines Busunternehmens ein Knalltrauma. Dem 15-Jährigen wurde durch die Schulbehörde die Busfahrkarte entzogen. Weiterhin muss der Schüler mit einer Jugendstrafe rechnen.

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