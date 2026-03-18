Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2026.

Salzgitter (ots)

Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße zwischen Hüttenring und Humboldtallee, 16.03.2026 gegen 13:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw offensichtlich verkehrsbedingt einen wartenden anderen Wagen überholen wollte. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug mit einem anderen ihm entgegenkommenden Pkw. Im weiteren Verlauf stieß der Wagen des Verursachers mit dem überholten Pkw zusammen. Sowohl der Fahrer des verursachenden Pkw als auch die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Alle mussten in Kliniken gebracht werden. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden in einer Höhe von mindestens 17.000 Euro aus. Zwei an dem Unfall beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

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