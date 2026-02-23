Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 44-Jähriger per Haftbefehl gesucht - Gefängnis und erneute Anzeige

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 22. Februar 2026 um 01:10 Uhr wurden Beamte des Bundespolizeireviers Stendal darüber informiert, dass sich im Intercityexpress von Berlin nach Stendal eine männliche Person ohne gültigen Fahrschein und ohne Ausweisdokumente aufhalten würde. Nach Ankunft des Zuges am Stendaler Hauptbahnhof um 01:25 Uhr übernahmen die Bundespolizisten den Sachverhalt und nahmen den 44-Jährigen mit zur Dienststelle. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass der Deutsche per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wird. Wegen zweifachen Diebstahls verurteilte ihn das Amtsgericht Seesen bereits im August 2024 zu sechs Monaten und zwei Wochen Gesamtfreiheitsstrafe. Da sich der Verurteilte nicht dem Strafantritt stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Februar 2026 den in Rede stehenden Haftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten und nahmen ihn fest. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde der Mann an eine Justizvollzugsanstalt übergeben, in der er nun seine Haftstrafe absitzen muss. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls und fertigten eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.

