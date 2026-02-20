Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 26-Jähriger reist ohne Ticket, beleidigt, greift Zugbegleiter an und würgt diesen

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 19. Februar 2026 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 01:10 Uhr telefonisch über einen Angriff gegenüber einem Zugbegleiter in einem Intercityexpress informiert. Die verständigten Einsatzkräfte nahmen sich der Situation sofort an und waren mit Einfahrt des relevanten Zuges am Bahnsteig 8 im Hauptbahnhof Magdeburg vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen nutzte eine männliche Person einen Intercityexpress, aus Berlin kommend in Richtung Magdeburg, ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Zuvor lief der Mann durch den Express, wurde vom Kontrolleur angesprochen und konnte den notwendigen Fahrschein nicht vorweisen. Es kam zu einem Streitgespräch. Hierbei beleidigte der 26-Jährige den Zugbegleiter mit ehrverletzenden Worten. Es gab eine Rangelei zwischen den beiden Männern. In der Folge fiel der 58-jährige Bahnmitarbeiter in eine Vierer-Sitzgruppe und wurde, am Boden liegend, von dem Tatverdächtigen mit beiden Händen gewürgt. Achtsame Reisende nahmen die Situation wahr, halfen dem Zugbeleiter und fixierten den Angreifer bis zur Übergabe an die verständigte Bundespolizei. Der Beschuldigte wurde gefesselt und in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg geführt. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,53 Promille. Es wurde gegen den Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der betroffene Zugbegleiter brach seinen Dienst ab und wollte einen Arzt aufsuchen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell