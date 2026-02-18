PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 59-Jähriger fährt ohne Zugticket und wird per Haftbefehl gesucht - Strafanzeige und Gefängnis

Stendal (ots)

Am Dienstag, den 17. Februar 2026 wurde um 21:56 Uhr durch die Zugbegleiterin des Regionalexpresses von Berlin nach Stendal eine männliche Person ohne gültigen Fahrausweis und ohne Ausweisdokumente festgestellt. Hierüber wurde zuständigkeitshalber die Bundespolizei informiert und um Unterstützung gebeten. Nach Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stendal übernahmen Beamte des Bundespolizeireviers Stendal den Sachverhalt. Da die Identität des Mannes vor Ort zunächst nicht feststellbar war, wurde der 59-jährige Mann mit zur Dienststelle genommen. Nachdem die Identität des Sudanesen zweifelsfrei feststand, erfolgte der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei. Hierbei kam eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung hervor. Demnach wurde der Mann vom Amtsgericht Tiergarten im Juni 2021 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 3000 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 200 Tagen verurteilt. Da der Verurteilte den Geldbetrag bislang nicht zahlte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Berlin im Oktober 2025 der Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und nahmen ihn fest. Weil er den haftabwendenden Betrag von 1965 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 131 Tagen anzutreten. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls und fertigten darüber hinaus auch eine Strafanzeige gegen den Mann wegen des Erschleichens von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:32

    BPOLI MD: 37-Jähriger per Untersuchungshaftbefehl gesucht

    Magdeburg (ots) - Am Montag, den 16. Februar 2026 um 15:27 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg. Demnach ist der 37-Jährige wegen Diebstahls in besonders schwerem ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:22

    BPOLI MD: 38-Jähriger per Haftbefehl gesucht: Gefängnis und erneute Anzeige

    Magdeburg (ots) - Am Montag, den 16. Februar 2026 um 22:22 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann von einer Streife der Bundespolizei im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofs kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass der Vietnamese per Vollstreckungshaftbefehl seitens der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:27

    BPOLI MD: 28-Jähriger ohne Ticket will Zug nicht verlassen

    Stendal (ots) - Am Sonntag, den 15. Februar 2026 nutzte ein Fahrgast den Intercityexpress von Berlin nach Stendal ohne ein für die Fahrt erforderliches Ticket zu besitzen. Während der Fahrkartenkontrolle soll der Deutsche sich dem Zugbegleiter gegenüber aggressiv verhalten haben, woraufhin dieser die Bundespolizei um Unterstützung bei der Umsetzung des Fahrtausschlusses bat. Bei Ankunft des Zuges um 22:25 Uhr am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren