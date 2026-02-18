Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 59-Jähriger fährt ohne Zugticket und wird per Haftbefehl gesucht - Strafanzeige und Gefängnis

Stendal (ots)

Am Dienstag, den 17. Februar 2026 wurde um 21:56 Uhr durch die Zugbegleiterin des Regionalexpresses von Berlin nach Stendal eine männliche Person ohne gültigen Fahrausweis und ohne Ausweisdokumente festgestellt. Hierüber wurde zuständigkeitshalber die Bundespolizei informiert und um Unterstützung gebeten. Nach Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stendal übernahmen Beamte des Bundespolizeireviers Stendal den Sachverhalt. Da die Identität des Mannes vor Ort zunächst nicht feststellbar war, wurde der 59-jährige Mann mit zur Dienststelle genommen. Nachdem die Identität des Sudanesen zweifelsfrei feststand, erfolgte der Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei. Hierbei kam eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung hervor. Demnach wurde der Mann vom Amtsgericht Tiergarten im Juni 2021 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 3000 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 200 Tagen verurteilt. Da der Verurteilte den Geldbetrag bislang nicht zahlte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Berlin im Oktober 2025 der Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und nahmen ihn fest. Weil er den haftabwendenden Betrag von 1965 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restfreiheitsstrafe von 131 Tagen anzutreten. Die Bundespolizisten informierten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls und fertigten darüber hinaus auch eine Strafanzeige gegen den Mann wegen des Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell