Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 28-Jähriger ohne Ticket will Zug nicht verlassen

Stendal (ots)

Am Sonntag, den 15. Februar 2026 nutzte ein Fahrgast den Intercityexpress von Berlin nach Stendal ohne ein für die Fahrt erforderliches Ticket zu besitzen. Während der Fahrkartenkontrolle soll der Deutsche sich dem Zugbegleiter gegenüber aggressiv verhalten haben, woraufhin dieser die Bundespolizei um Unterstützung bei der Umsetzung des Fahrtausschlusses bat. Bei Ankunft des Zuges um 22:25 Uhr am Hauptbahnhof Stendal führte der Bahnbedienstete die eingesetzten Bundespolizisten zum besagten Reisenden, den sie schlafend in einer Sitzgruppe antrafen. Im Umfeld sitzende Reisende bestätigten auf Nachfrage die Angaben des Zugbegleiters. Der betroffene Beschuldigte wurde geweckt, mit den Anschuldigungen konfrontiert, belehrt und über Folgemaßnahmen aufgeklärt. Anstatt den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen, versuchte er den Fahrtausschluss zu umgehen und wehrte sich schließlich derart gegen eine Mitnahme, dass die Bundespolizisten den 28-Jährigen, nach einem versuchten Schlag, schließlich gefesselt aus dem Zug bringen und zur Dienststelle am Hauptbahnhof Stendal mitnehmen mussten. Dort erfolgten die Durchsuchung und die zweifelsfreie Feststellung der Identität des Mannes. Er erhielt Strafanzeigen wegen Beleidigung, Nötigung, Hausfriedensbruch, Erschleichens von Leistungen, tätlichem Angriff auf sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wurde, nachdem er sich beruhigt hatte, aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell