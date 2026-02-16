PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei 46-Jährigem

Magdeburg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Sonntag, den 15. Februar 2026 um 12:20 Uhr im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofs einen 46-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Haftbefehl suchte. Wegen Körperverletzung wurde der Deutsche bereits im September 2024 vom Amtsgericht Schönebeck zu einer Geldstrafe von 1350 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Da sich der Mann bislang nicht dem Strafantritt stellte, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Magdeburg im September 2025 der in Rede stehende Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und mit in die Diensträume am Magdeburger Hauptbahnhof. Den haftabwendenden Betrag von 1110 Euro konnte der Verurteilte nicht zahlen, so dass er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen für die nächsten 37 Tage an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Darüber hinaus informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
