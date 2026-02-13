PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballfanreiseverkehr anlässlich der Spielbegegnung 1. FC Magdeburg - DSC Arminia Bielefeld

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 15. Februar 2026 findet um 13:30 Uhr in der Landeshauptstadt Magdeburg die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und DSC Arminia Bielefeld in der AVNET-Arena statt. Zur Unterstützung ihrer Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg im Zeitraum von circa 09:30 Uhr - 12:30 Uhr sowie von circa 15:30 Uhr - 19:00 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes, des Bahnhofes Magdeburg-Neustadt, des Haltepunktes Magdeburg Herrenkrug, der Bahnhöfe und der Züge auf den Strecken rund um Magdeburg sowie in Richtung Braunschweig, Hannover und Bielefeld kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzern der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

