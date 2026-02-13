PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Unbekannter entwendet Rennrad aus S-Bahn - Tatverdächtiger namhaft gemacht

Halle (Saale), Brehna (ots)

Am Mittwoch, den 4. Februar 2026, verständigte ein Zugbegleiter gegen 16:30 Uhr telefonisch das Bundespolizeirevier Halle über den Diebstahl eines Fahrrades aus einer S-Bahn der Linie S8 mit der Zugnummer 37851. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Bitterfeld nach Halle (Saale) Hauptbahnhof. Nach ersten Erkenntnissen stellte der Geschädigte sein weißes Rennrad der Marke "Cube Cross Race C:62" im Fahrradabteil der Bahn ab und begab sich in ein anderes Abteil, von welchem er keine Sicht auf sein Fahrrad hatte. Nach dem Halt des Zuges am Hauptbahnhof Halle (Saale) stellte der Geschädigte fest, dass sein Zweirad nicht mehr im Fahrradabteil stand. Der daraufhin angesprochene Zugbegleiter gab an, beobachtet zu haben, dass beim Halt am Bahnhof Brehna eine bislang unbekannte männliche Person den Zug mit einem weißen Rennrad verlassen habe. Der Geschädigte begab sich im Anschluss persönlich zum Bundespolizeirevier Halle (Saale) und erstattete Anzeige. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Anfang der Woche entsprechend einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Im Zuge der weiteren internen Ermittlungen konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger namhaft gemacht werden. Das entwendete Rennrad wurde fest- und im Weiteren sichergestellt. Der Deutsche muss sich nun wegen des begangenen Diebstahls verantworten. Der zuvor veröffentlichte Zeugenaufruf ist damit hinfällig. Der rechtmäßige Besitzer holte sein Fahrrad vom Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale) ab. Er war sichtlich erfreut und dankbar.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

