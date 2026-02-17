Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 38-Jähriger per Haftbefehl gesucht: Gefängnis und erneute Anzeige

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 16. Februar 2026 um 22:22 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann von einer Streife der Bundespolizei im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofs kontrolliert. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass der Vietnamese per Vollstreckungshaftbefehl seitens der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gesucht wird. Wegen Erschleichens von Leistungen verurteilte ihn das Amtsgerichts Gernsbach per Strafbefehl im März 2025 zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Da der Verurteilte unbekannten Aufenthalts war, erließ die Staatsanwaltschaft Baden-Baden im Juli 2025 den in Rede stehenden Haftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten und nahmen ihn fest sowie mit in die Diensträume am Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden darüber hinaus Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Den haftabwendenden Betrag konnte der Mann nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Hier wird er nun die kommenden 30 Tage verbringen. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

