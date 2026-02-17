Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger per Untersuchungshaftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 16. Februar 2026 um 15:27 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am Hauptbahnhof Magdeburg eine männliche Person. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Magdeburg. Demnach ist der 37-Jährige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall angeklagt. Da er nicht zur Hauptverhandlung erschien, erging der Haftbefehl im Februar dieses Jahres. Die eingesetzten Bundespolizisten eröffneten dem Deutschen den Haftbefehl, nahmen ihn fest und brachten ihn in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Bereits um 16:40 Uhr konnte eine Haftrichtervorführung am Amtsgericht Magdeburg erfolgen, bei der der zuständige Richter den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Gesuchte wurde noch taggleich einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

