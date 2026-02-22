Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Körperverletzung im Regionalexpress - 37-jähriger Tatverdächtiger in Klinik wiedererkannt

Magdeburg (ots)

Am Freitagnachmittag, den 20. Februar 2026, kam es in einem Regionalexpress auf der Strecke von Halberstadt nach Magdeburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines Reisenden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mann um 15:40 Uhr beim Halt des Zuges im Bahnhof Magdeburg-Buckau durch einen bis dato unbekannten Mann mehrfach mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen. Anschließend verließ der Täter den Zug. Der Geschädigte erlitt hierbei eine blutende Verletzung am Ohr, zudem wurden seine Kopfhörer beschädigt, die er zu diesem Zeitpunkt trug. Zeugen beobachteten den Vorfall und meldeten sich gemeinsam mit dem Betroffenen bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Die Verletzungen wurden dokumentiert, anschließend erfolgte die medizinische Versorgung des Geschlagenen in einer Magdeburger Klinik. Noch sich in der Notaufnahme der Klinik befindend, erkannte der Betroffene den mutmaßlichen Täter vor Ort wieder und informierte die Polizei. Einsatzkräfte der Bundes- sowie der Landespolizei begaben sich daraufhin vor Ort und stellten die Identität des Tatverdächtigen fest, dessen Erscheinungsbild mit den Zeugenaussagen übereinstimmte. Der 37-Jährige räumte die körperliche Auseinandersetzung ein und gab an, sich durch den Geschädigten provoziert gefühlt zu haben. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Deutsche wiederholt verbal aggressiv und unkooperativ. Er händigte freiwillig ein Messer aus, welches die Bundespolizisten daraufhin sicherstellten, verweigerte allerdings die Durchführung eines Atemalkoholtestes. Zur weiteren Beweissicherung wurden Videoaufzeichnungen aus dem betroffenen Zug angefordert. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell