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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2026.

Salzgitter (ots)

Täterschaft entwendete Fahrzeugarmaturen.

Salzgitter, Lebenstedt, Thomasweg, 15.03.2026, 13:00 Uhr bis 18.03.2026, 23:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein auf einem Parkplatz abgestellter Skoda das Ziel der Täterschaft war. Die Täter drangen in den abgestellten Wagen ein und erbeuteten im Tatverlauf sämtliche noch verbaute Armaturen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro. Da es derzeit keine Täterhinweise gibt, bittet die Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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