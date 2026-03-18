POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2026. Polizeiliche Kriminalstatistik 2025.
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Salzgitter (ots)
Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel veröffentlicht ihre Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Bereich der Stadt Salzgitter. Ich verweise freundlich auf die beigefügten Anlagen.
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Polizei Salzgitter
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Matthias Pintak
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