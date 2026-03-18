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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2026. Polizeiliche Kriminalstatistik 2025.

2 Dokumente

Salzgitter (ots)

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel veröffentlicht ihre Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Bereich der Stadt Salzgitter. Ich verweise freundlich auf die beigefügten Anlagen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.03.2026 – 11:45

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2026.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen Diebstahl von Regenrinnen bzw. Fallrohren. Salzgitter-Lebenstedt, St.-Andreas-Weg, 14.03.2026, 18 Uhr bis 15.03.2026, 18 Uhr. Salzgitter-Thiede, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 13.03.2026, 15 Uhr bis 16.03.2026, 07:30 Uhr. Salzgitter-Thiede, Am Hagenholz, 13.03.2026, 16 Uhr bis 16.03.2026, 8 Uhr. Bei mindestens drei bekannt ...

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  • 18.03.2026 – 11:43

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2026.

    Salzgitter (ots) - Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall. Salzgitter, Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße zwischen Hüttenring und Humboldtallee, 16.03.2026 gegen 13:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw offensichtlich verkehrsbedingt einen wartenden anderen Wagen überholen wollte. Hierbei kollidierte ...

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  • 17.03.2026 – 14:41

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.03.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Täter einer gefährlichen Körperverletzung durch den Wurf eines Böllers ermittelt Wolfenbüttel, Cranachstraße, 06.03.2026 gegen 13:00 Uhr Aufgrund der Pressemitteilung "Gefährliche Körperverletzung durch Böllerwurf" vom 11.03.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6232874) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in ...

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