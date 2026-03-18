POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2026. Polizeiliche Kriminalstatistik 2025.

Salzgitter (ots) - Vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall. Salzgitter, Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße zwischen Hüttenring und Humboldtallee, 16.03.2026 gegen 13:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw offensichtlich verkehrsbedingt einen wartenden anderen Wagen überholen wollte. Hierbei kollidierte ...

mehr