Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 750 Ferkel ohne Wasser unterwegs

A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots)

Gestern Abend erhielt die Polizei den Hinweis, dass auf dem Rastplatz der A9 am Hermsdorfer Kreuz ein Viehtransport steht, welcher Tiere ohne Wasser transportiert.

Sofort begab sich die Kontrollgruppe der Autobahnpolizei auf den Weg. Das Fahrzeug wurde auf dem Lkw-Parkplatz am Hermsdorfer Kreuz der A9 in Fahrtrichtung München festgestellt.

Der Viehtransport war mit 750 Ferkeln auf dem Weg von Brandenburg nach Bayern.

Die Fahrt endete jedoch noch an der Kontrollstelle, denn der Hinweis bestätigte sich. Die Wasseranlage für die Tiere war funktionslos. Außerdem lag ein technischer Defekt an den Bremsen vor, welcher von einer technischen Prüfstelle untersucht werden muss. Die Weiterfahrt war so nicht möglich.

Über den Empfänger des Transportes wurde ein Ersatzfahrzeug organisiert, welches die Tiere abholen und weiter transportieren soll.

Zur Umladung und Begutachtung der Tiere wurde das zuständige Veterinäramt informiert.

Gegen 05:30 Uhr am heutigen Morgen waren alle Tiere unversehrt in das Ersatzfahrzeug umgeladen worden.

Der defekte Viehtransporter wurde heute Morgen einer technischen Prüfstelle vorgestellt. Die Untersuchungen dauern noch an. Entsprechende Verfahren werden anschließend eingeleitet.

