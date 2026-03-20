Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.03.2026

Börßum (ots)

Bedrohung von zwei Jugendlichen

Börßum, Bahnhofstraße, 19.03.2026 gegen 20:10 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden zwei Jugendliche von einem Mann mit einem Gürtel bedroht. Ein 13- und ein 14-Jähriger gingen die Bahnhofstraße in Börßum Richtung Bahnhof entlang. Hinter den Jugendlichen ging ein Mann mit zwei Frauen ebenfalls in Richtung Bahnhof. Der Mann hatte plötzlich etwas gebrüllt, seinen Gürtel aus der Hose gezogen und mit diesem durch die Luft geschlagen. Währenddessen sei er zügig in Richtung der Jugendlichen gelaufen. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin und versteckten sich vor dem Mann.

Dieser konnte als etwa 1,85 m groß und leicht korpulent beschrieben werden. Zudem hatte der Mann ein südländisches Erscheinungsbild mit dunkler, lockiger Kurzhaarfrisur sowie einen kurzen, dunklen Bart. Er habe eine braune Steppjacke getragen. Die Worte, die der Mann gebrüllt hatte, seien laut der Jugendlichen nicht Deutsch gewesen. Die beiden Frauen hätten jeweils ein Kopftuch getragen, wobei eines davon weiß gewesen sei. Hinweise sind an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 929660 zu richten.

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