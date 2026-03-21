Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 20./21.03.2026

Peine (ots)

Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Peine, Wallstraße, Fr., 20.03.2026 19:08 Uhr

Am Freitagabend kam es zunächst zu verbalen Beziehungsstreitigkeiten. Im Weiteren zerstörte der spätere Beschuldigte (22 J. aus Osnabrück) nicht nur diverses Mobiliar, sondern auch das Handy seiner Freundin (23 J. aus Peine). Auch nach Eintreffen der Polizei lies sich der junge Mann nicht beruhigen und weigerte sich die Wohnung zu verlassen. Hierbei schubste er die eingesetzten Beamten, sodass sich in der Folge ein Polizist leicht am Arm verletzte (Schürfwunde). Der alkoholisierte Beschuldigte (1,51 Promille) wurde abschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zudem erhielt er ein zeitlich begrenztes Aufenthaltsverbot für die Wohnung seiner Freundin. Eine ärztliche Versorgung des Beamten war nicht notwendig.

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