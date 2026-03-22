Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 22.03.2026 für die Bereiche Salzgitter-Bad und Baddeckenstedt

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Salzgitter-Bad, Stadtgebiet, 21.03.2026, 20:00-21:00 Uhr

Im genannten Zeitraum wurden Beamte des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad im Stadtgebiet auf ein unbeleuchtetes kleines Motorrad aufmerksam. Das Fahrzeug konnte angehalten und kontrolliert werden.

Die Fahrerin, eine 15-jährige Salzgitteranerin, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz und es war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein sogenanntes Pocketbike. Das Pocketbike wurde sichergestellt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Pocketbikes nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind und von ihrer Nutzung erhebliche Gefahren ausgehen können. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Salzgitter-Bad zu melden.

Diebstahl von Lkw-AGR-Sperrklappen

Baddeckenstedt, Gewerbegebiet "Am Park", 21.03.2026, 05:20-08:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum entwendeten bislang unbekannte Täter im Gewerbegebiet "Am Park" über 200 AGR-Sperrklappen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bauteile für MAN-Lkw, die in der Abgasrückführung verbaut werden. Aufgrund der Menge und des Gewichts ist davon auszugehen, dass zum Abtransport entsprechend schweres Gerät eingesetzt wurde.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Salzgitter-Bad zu melden. Auch Firmen, denen entsprechende AGR-Sperrklappen zum Kauf angeboten werden, werden gebeten, die Polizei zu informieren.

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