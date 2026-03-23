Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.03.2026

Salzgitter-Ringelheim (ots)

Einbrüche in Parzellen eines Kleingartenvereins

Salzgitter-Ringelheim, Alte Heerstraße, 21.03.2026 von 15:00 Uhr bis 22.03.2026, 10:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in vier Parzellen eines Kleingartenvereins ein. Dort konnte ein E-Scooter, ein Kanister Benzin, Werkzeug sowie Zubehör erlangt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

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