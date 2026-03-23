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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.03.2026

Salzgitter-Ringelheim (ots)

Einbrüche in Parzellen eines Kleingartenvereins

Salzgitter-Ringelheim, Alte Heerstraße, 21.03.2026 von 15:00 Uhr bis 22.03.2026, 10:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in vier Parzellen eines Kleingartenvereins ein. Dort konnte ein E-Scooter, ein Kanister Benzin, Werkzeug sowie Zubehör erlangt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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