Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand von zwei Kleintransportern

Dresden (ots)

Wann? 12. März 2026, 00:24 - 02:19 Uhr

Wo: Reitbahnstraße, Seevorstadt

Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz hinter einem Hotel an der Reitbahnstraße alarmiert. Bereits während der Anfahrt erhöhte die Integrierte Regionalleitstelle Dresden das Alarmstichwort, da zahlreiche Anrufer eine Brandausbreitung bestätigten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen zwei Transporter der Marken Ford und Mercedes im Bereich der Fahrerhäuser in Vollbrand. Weitere Fahrzeuge waren nicht betroffen. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren auf und setzten dabei Wasser sowie Schaum ein. Das Feuer konnte damit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Durch den Brand wurde an einem der Fahrzeuge die Ölwanne beschädigt. In der Folge trat großflächig Motoröl aus und verunreinigte den Parkplatz. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden durch den Gerätewagen Ölspurbeseitigung aufgenommen und beseitigt. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dresden
Pressestelle Feuerwehr Dresden
Michael Klahre
Telefon: 0351/8155-295
Mobil: 0160-96328780
E-Mail: feuerwehrpressestelle@dresden.de
https://www.dresden.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell

