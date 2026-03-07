Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in ehemaligem Parkhaus - starke Rauchentwicklung

Dresden (ots)

Wann? 7. März 2026, 16:47 - 17:45 Uhr

Wo: Niedersedlitzer Straße, Prohlis

Nur kurze Zeit nach dem Ende der Einsatzmaßnahmen beim Großbrand in Dresden-Strehlen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden zu einem weiteren Brand alarmiert. Anrufer meldeten über den Notruf 112, dass aus einem Gebäude, das vor einiger Zeit als Parkhaus genutzt wurde, Rauch dringt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes bereits mit dichtem Brandrauch gefüllt. Der Rauch zog in Richtung eines unmittelbar angrenzenden Wohngebietes. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude vor, um den Brandherd zu lokalisieren. Nach kurzer Zeit konnte dieser gefunden werden: Auf einer Fläche von etwa fünf mal fünf Metern brannte Unrat. Mit einem Strahlrohr wurde das Feuer gelöscht. Anschließend kamen Belüftungsgeräte zum Einsatz, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen.

Über die sozialen Netzwerke sowie durch direkte Ansprache vor Ort wurden Anwohner gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Niedersedlitzer Straße vollständig gesperrt werden. Die Sperrung konnte inzwischen wieder aufgehoben werden.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Striesen und Altstadt, der Rettungswache Leuben, der B- und U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell