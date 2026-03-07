Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Barackenbrand mit starker Rauchentwicklung - Fenster und Türen geschlossen halten

Dresden (ots)

Wann? 7. März 2026, seit 14:15 Uhr

Wo: Caspar-David-Friedrich-Straße, Strehlen

Die Feuerwehr Dresden ist derzeit bei einem Brandeinsatz im Stadtteil Strehlen im Einsatz. Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet ein barackenähnliches, leerstehendes Gebäude, von etwa 8 Meter x 10 Metern Größe, in Brand. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung mit einem weithin sichtbaren Rauchpilz erkennen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Der Löschangriff erfolgte mit insgesamt vier Strahlrohren. Im Gebäude wurden keine Personen angetroffen.

Da sich die starke Rauchentwicklung weiter ausbreitet und in Richtung Innenstadt zieht, wurde über das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) sowie über die Social-Media-Kanäle der Feuerwehr eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Im Umkreis von etwa 1.000 Metern werden die Menschen gebeten:

- Fenster und Türen geschlossen zu halten. - Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. - Den betroffenen Bereich nach Möglichkeit zu meiden.

Der Brand konnte vor wenigen Minuten gelöscht werden. Derzeit dauern umfangreiche Restlöscharbeiten an. Hierfür muss das Brandgut aufwendig auseinandergezogen und nach verbliebenen Glutnestern abgesucht werden. Die Rauchentwicklung ist weiterhin deutlich wahrnehmbar. Sobald keine Beeinträchtigung der Bevölkerung mehr besteht, erfolgt eine Entwarnung.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kommt es im Bereich Teplitzer Straße / Caspar-David-Friedrich-Straße zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Im Einsatz befinden sich rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Altstadt sowie der A-Dienst und der U-Dienst.

