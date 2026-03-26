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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tätlicher Angriff auf Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes

Erfurt (ots)

Mittwochnachmittag (25.03.2026) kam es auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz zu einem tätlichen Angriff auf zwei Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes. Ein 31-jähriger polizeibekannter Mann sollte gegen 16:00 Uhr aufgrund ungebührlichen Verhaltens des Platzes verwiesen werden. Als ihn die beiden Mitarbeiter mehrfach mit Nachdruck dazu aufforderten, trat der Mann unvermittelt in ihre Richtung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da die beiden Mitarbeiter den 31-Jährigen an der weiteren Tatausführung hindern konnten. Die Polizei wurde zur Amtshilfe angefordert, setzte den Platzverweis durch und nahm eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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