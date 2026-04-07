PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen/ Oberlauchringen: Feuerwehr rückt zu gemeldeten Brand im Wald aus

Freiburg (ots)

Ein ausbreitender Brand wurde der Polizei am Samstag, 04.04.2026 gegen 19.45 Uhr im Panoramaweg in Oberlauchringen gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte die Feuerwehr Lauchringen den kleineren Flächenbrand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand kein Sachschaden. Neben der Polizei war die Feuerwehr Lauchringen mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 12:46

    POL-FR: Wehr: Gabelstapler in der Industriestraße entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 02.04.2026 und Samstag, 04.04.2026 einen Gabelstapler von einem umzäunten Gelände in der Industriestraße. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:42

    POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gundelfingen: Unfallflucht nach Streifvorgang

    Freiburg (ots) - Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gundelfingen: Eine 88-jährige Fahrzeugführerin bog am Samstag, den 04.04.2026, gegen 10:40 Uhr verbotswidrig von der Vörstetter Straße in die Einbahnstraße "Auf der Höhe" ein. Im Verlauf der Straße kam ihr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren