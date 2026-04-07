POL-FR: Lauchringen/ Oberlauchringen: Feuerwehr rückt zu gemeldeten Brand im Wald aus
Freiburg (ots)
Ein ausbreitender Brand wurde der Polizei am Samstag, 04.04.2026 gegen 19.45 Uhr im Panoramaweg in Oberlauchringen gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte die Feuerwehr Lauchringen den kleineren Flächenbrand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand kein Sachschaden. Neben der Polizei war die Feuerwehr Lauchringen mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.
md/tb
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