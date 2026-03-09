Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zehn Monate Gefängnis - Bundespolizei nimmt gesuchten 59-Jährigen fest

Oldenburg (ots)

Ein 59-Jähriger ist Samstagmorgen im Hauptbahnhof Oldenburg von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt für zehn Monate in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Oldenburg gegen 07:25 Uhr kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 59-jährigen deutschen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann war im Mai 2025 wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte der Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung sowie des Hausfriedensbruchs in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden.

Da er der Aufforderung zum Strafantritt nicht gefolgt war, wurde jetzt per Haftbefehl nach ihm gesucht. Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell