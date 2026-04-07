Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall aufgrund Pedelec-Fahrer - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Mit seinem Pedelec befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag, 06.04.2026 gegen 13.40 Uhr die Schillerstraße und bog in zu engem Bogen nach links in die Hans-Thoma-Straße ein. Dabei musste laut Zeugen ein herannahender Mercedes bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer zu vermeiden. Dabei wich er nach rechts aus und kollidierte mit einem dort geparkten Tiguan. Der Pedelec-Fahrer, welcher zusammen mit eine weiblichen Radbegleitung unterwegs war, entfernte sich von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 150 Euro, am Tiguan 800 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Pedelec-Fahrer geben können.

md/tb

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