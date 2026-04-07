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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Unfall mit einer verletzten Person

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Touran befuhr am Sonntag, 05.04.2026 gegen 21.30 Uhr ein 70 Jahre alter Mann die B314 von Wutöschingen kommend in Fahrtrichtung Stühlingen. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam der 70-Jährige, kurz vor der Abfahrt nach Eberfingen, nach links von der Fahrbahn ab, befuhr den Grünstreifen und prallte auf eine große Baumwurzel. Bei dem Unfall verletzte sich der VW-Fahrer schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem VW entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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