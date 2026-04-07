Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Schmorbrand in Wohnung - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 07.04.2026, gegen 02:50 Uhr kam es in einer Wohnung in der Hauptstraße in Waldkirch-Kollnau zu einem Schmorbrand in der Küche.

Die Wohnungsinhaberin wurde durch einen Rauchmelder aufmerksam und bemerkte, dass ihre Wohnung im Bereich der Küche bereits verraucht war. Während sie die Feuerwehr verständigte, rettete sie sich ins Freie und informierte die Nachbarschaft.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten umgehend zur Einsatzörtlichkeit aus. Die Feuerwehr konnte den Brandherd rasch lokalisieren und entsprechende Maßnahmen einleiten. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Kabel ursächlich für den Schmorbrand gewesen sein.

Die Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

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