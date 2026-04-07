Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Schopf gerät in Brand - rund 30.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein brennender Schopf wurde der Polizei am Montag, 06.04.2026 gegen 17.50 Uhr im Mühleweg gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort stand ein Schopf hinter einem Wohnhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die darin abgestellten Gerätschaften erlitten allesamt Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Laut der Feuerwehr bestand keine Gefahr auf ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

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