POL-FR: Weilheim: Reiterin schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Samstag, 04.04.2026, gegen 11.45 Uhr, verunglückte eine 58-jährige Reiterin bei einem Ausritt schwer mit ihrem Pferd.
Die 58-Jährige querte mit ihrem Pferd die Bundesstraße 500 bei Waldhaus von Remetschwiel kommend, als das Pferd wohl ohne Fremdeinwirkung hierbei plötzlich anfing zu galoppieren. Nach einigen Metern Galopp stürzte das Pferd, wobei die Reiterin abgeworfen und teilweise unter dem Pferd eingeklemmt wurde. Die Reiterin zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in eine Uniklinik geflogen. Das Pferd erlitt leichte Verletzungen.
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