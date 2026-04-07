Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Einbrüche in Autowerkstätten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 03.30 Uhr bis 04.30 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Scheibe eines Rolltores einer Werkstatthalle ein, um in das Gebäude einer Autowerkstatt in der Hermann-Staudinger-Straße zu gelangen. Entwendet wurden Schlüssel sowie ein Kundenfahrzeug, das abholbereit vor der Werkstatt stand. Der entwendete Pkw wurde mutmaßlich bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt im Kanton Aargau (Schweiz) benutzt.

Im Laufe des Samstages (04.04.26), melde sich eine weitere Autowerkstatt, bei welcher in der vergangenen Nacht ebenfalls Scheiben eingeschlagen wurden, um in das Gebäude der Autowerkstatt in der Carl-Duisberg-Straße zu gelangen. Im Gebäude wurde ein Tresor angegangen. Aus dem Tresor wurde Bargeld entwendet.

Ein Tatzusammenhang der beiden Einbrüche wird vermutet.

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