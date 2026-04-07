Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall an der Autobahnanschlussstelle Lörrach Mitte - drei Verletzte - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.04.2026, gegen 13.15 Uhr, kam es an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte zu einem Unfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer verließ die Autobahn A 98 an der Anschlussstelle Lörrach Mitte und kam beim Befahren des Abfahrtsastes vermutlich aufgrund einer überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er befuhr einige Meter das Bankett, verlor die Kontrolle über den Pkw und dieser kam ins Schleudern. Der Pkw schleuderte auf die Fahrspur eines 24-jährigen Pkw-Fahrers, welche von der Bundesstraße 317 kommend auf die Autobahn A 98 auffahren wollte. Der 21-Jährige, der 24-Jährige und dessen Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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