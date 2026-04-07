PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall an der Autobahnanschlussstelle Lörrach Mitte - drei Verletzte - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.04.2026, gegen 13.15 Uhr, kam es an der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte zu einem Unfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer verließ die Autobahn A 98 an der Anschlussstelle Lörrach Mitte und kam beim Befahren des Abfahrtsastes vermutlich aufgrund einer überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er befuhr einige Meter das Bankett, verlor die Kontrolle über den Pkw und dieser kam ins Schleudern. Der Pkw schleuderte auf die Fahrspur eines 24-jährigen Pkw-Fahrers, welche von der Bundesstraße 317 kommend auf die Autobahn A 98 auffahren wollte. Der 21-Jährige, der 24-Jährige und dessen Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 14:46

    POL-FR: Weilheim: Kollision von zwei Lkws auf Bundesstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.04.2026, gegen 04.50 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Bundesstraße 500, unweit des Ortsteiles Brunnadern, zu einem Unfall zwischen zwei Lkws. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 500 bergwärts in nördliche Richtung und kam auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden, ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 14:44

    POL-FR: Weilheim: Reiterin schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 04.04.2026, gegen 11.45 Uhr, verunglückte eine 58-jährige Reiterin bei einem Ausritt schwer mit ihrem Pferd. Die 58-Jährige querte mit ihrem Pferd die Bundesstraße 500 bei Waldhaus von Remetschwiel kommend, als das Pferd wohl ohne Fremdeinwirkung hierbei plötzlich anfing zu galoppieren. Nach einigen Metern Galopp stürzte das Pferd, ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 14:41

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Einbrüche in Autowerkstätten

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 03.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 03.30 Uhr bis 04.30 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Scheibe eines Rolltores einer Werkstatthalle ein, um in das Gebäude einer Autowerkstatt in der Hermann-Staudinger-Straße zu gelangen. Entwendet wurden Schlüssel sowie ein Kundenfahrzeug, das abholbereit vor der Werkstatt stand. Der entwendete Pkw wurde mutmaßlich bei einem Einbruch in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren