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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte versuchen mit Falschgeld zu zahlen - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Mit Fotos einer Überwachungskamera suchte die Polizei nach zwei Unbekannten, die am 26. Juli vergangenen Jahres versucht hatten, in einer Diskothek mit Falschgeld zu bezahlen. Unsere ursprüngliche Meldung dazu finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-versuchen-mit-falschgeld-zu-zahlen-fotofahndung Die Fahndung wird nun zurückgenommen. Einer der abgebildeten Männer hat sich bei der Polizei gemeldet. Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern und den Medien für die Unterstützung bei der Fahndung. Wir bitten die Bilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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