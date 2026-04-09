Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte versuchen mit Falschgeld zu zahlen - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Mit Fotos einer Überwachungskamera suchte die Polizei nach zwei Unbekannten, die am 26. Juli vergangenen Jahres versucht hatten, in einer Diskothek mit Falschgeld zu bezahlen. Unsere ursprüngliche Meldung dazu finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-versuchen-mit-falschgeld-zu-zahlen-fotofahndung Die Fahndung wird nun zurückgenommen. Einer der abgebildeten Männer hat sich bei der Polizei gemeldet. Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern und den Medien für die Unterstützung bei der Fahndung. Wir bitten die Bilder zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /bw

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