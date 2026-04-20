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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Einbruch in Tabakgeschäft, Täter machen Beute

Steinfurt (ots)

Am Samstagmorgen (18.04.) gegen 09:30 Uhr ist festgestellt worden, dass in ein Ladengeschäft an der Lechtestraße, Höhe Mittelstraße eingebrochen wurde. Wie die unbekannten Täter in das Gebäude gelangt waren, ist bislang unbekannt. Gestohlen wurden diverse Waren und ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu diesem Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt entgegen, Telefon Steinfurt: 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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