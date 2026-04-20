POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Einbruch in Tabakgeschäft, Täter machen Beute

Emsdetten (ots) - Am Freitagabend (20.04.) ist gegen kurz vor 19.00 Uhr die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Habichtshöhe in Höhe der Hausnummer 82 gerufen worden. Ein 70-jähriger Mann aus Emsdetten fuhr mit seinem 5er BMW auf der Habichtshöhe in Richtung Spatzenweg. Zuerst war er nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort in einen parkenden ...

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