Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe erbeuten Kupfer und Geldbörsen
Altena (ots)
In der Nacht zum heutigen Freitag wurde an der Mozartstraße eine Geldbörse aus einem vermutlich unverschlossen weißen Fiat 500 gestohlen. Als der Halter heute am frühen Morgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass es durchwühlt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.
Metalldiebe haben zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen das Kupferfallrohr eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße demontiert und gestohlen. (cris)
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