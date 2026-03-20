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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe erbeuten Kupfer und Geldbörsen

Altena (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag wurde an der Mozartstraße eine Geldbörse aus einem vermutlich unverschlossen weißen Fiat 500 gestohlen. Als der Halter heute am frühen Morgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass es durchwühlt wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Metalldiebe haben zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen das Kupferfallrohr eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße demontiert und gestohlen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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