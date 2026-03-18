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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Tatverdächtigem beendet - Vorwurf: Bargeld unberechtigt abgehoben

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Tatverdächtigem beendet - Vorwurf: Bargeld unberechtigt abgehoben
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Recklinghausen (ots)

Seit dem 18.02.2026 suchte die Recklinghäuser Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen, der im November des vergangenen Jahres unberechtigt Geld an einem Geldautomaten an der Goethestraße abgehoben haben soll. Der Tatverdächtige konnte identifiziert werden. die Fahndung ist somit beendet.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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