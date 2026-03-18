Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Polizei zeigt Präsenz mit mobiler Wache - Termine
Recklinghausen (ots)
Mit der Mobilen Wache ist die Polizei Recklinghausen in der kommenden Woche (KW 13) in Recklinghausen und Bottrop unterwegs.
Ob Fragen, Hinweise oder ein kurzer Austausch - mit dem Einsatz der Mobilen Wache ergänzt die Polizei ihre tägliche Präsenz an belebten Orten und bietet eine direkte Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger.
Hier die Termine:
ZOB Bottrop: Montag, 23. März und Freitag 27. März - jeweils 14:00- 18:00 Uhr
ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 25. März - 10:00-12:00 Uhr
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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