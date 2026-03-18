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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Polizei zeigt Präsenz mit mobiler Wache - Termine

Recklinghausen (ots)

Mit der Mobilen Wache ist die Polizei Recklinghausen in der kommenden Woche (KW 13) in Recklinghausen und Bottrop unterwegs.

Ob Fragen, Hinweise oder ein kurzer Austausch - mit dem Einsatz der Mobilen Wache ergänzt die Polizei ihre tägliche Präsenz an belebten Orten und bietet eine direkte Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger.

Hier die Termine:

ZOB Bottrop: Montag, 23. März und Freitag 27. März - jeweils 14:00- 18:00 Uhr

ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 25. März - 10:00-12:00 Uhr

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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