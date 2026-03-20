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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kasse im Discounter aufgebrochen

Plettenberg (ots)

In einem Discounter an der Lennestraße wurde im Laufe des gestrigen Tages Geld aus einer Kasse entwendet. Um 19.45 Uhr stellte eine Angestellte fest, dass jemand offenbar eine Kasse aufgebrochen haben muss. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter beobachtet haben. Nach ersten Hinweisen habe sich ein Mann verdächtig verhalten, der mit Cappy, schwarzer Jacke, schwarzer Hose und einer Tasche gesehen wurde. Er sei 40-50 Jahre alt gewesen und habe blondes Haar getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02391/91990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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