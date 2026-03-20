Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Enforcement Trailer beschädigt
Kierspe (ots)
Unbekannte haben den am Grünenweg abgestellte Blitzeranhänger beschädigt. Offenbar wurde auf die Glasscheibe mit einem harten Gegenstand eingewirkt. Sie splitterte und es entstand Sachschaden, nun ermittelt die Kripo. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter 02354791990 an die Polizei zu richten. Die Tatzeit liegt zwischen dem 11.-19.03. (lubo)
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