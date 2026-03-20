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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Enforcement Trailer beschädigt

Kierspe (ots)

Unbekannte haben den am Grünenweg abgestellte Blitzeranhänger beschädigt. Offenbar wurde auf die Glasscheibe mit einem harten Gegenstand eingewirkt. Sie splitterte und es entstand Sachschaden, nun ermittelt die Kripo. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter 02354791990 an die Polizei zu richten. Die Tatzeit liegt zwischen dem 11.-19.03. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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