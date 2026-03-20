POL-MK: Enforcement Trailer beschädigt

Plettenberg (ots) - Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei. Es gab in der Nacht zum Mittwoch eine Reihe versuchter und vollendeter Einbrüche. Am Kapellenweg in eine Garage eingebrochen und haben ein E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein MAC LYCAN HE27. Am Dorfplatz blieb es bei Versuchen, in eine Garage und eine an ein Wohnhaus angebundene Hütte einzubrechen. In einem weiteren Fall Am Dorfplatz kann der ...

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