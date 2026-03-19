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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere (versuchte) Garageneinbrüche

Plettenberg (ots)

Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei. Es gab in der Nacht zum Mittwoch eine Reihe versuchter und vollendeter Einbrüche. Am Kapellenweg in eine Garage eingebrochen und haben ein E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein MAC LYCAN HE27. Am Dorfplatz blieb es bei Versuchen, in eine Garage und eine an ein Wohnhaus angebundene Hütte einzubrechen. In einem weiteren Fall Am Dorfplatz kann der Betroffene nicht genau sagen, ob die Täter in die Garage gelangt sind oder nicht. Jedenfalls konnte er bei der Anzeigenaufnahme keine Angaben über eine mögliche Beute machen. In Landemert stahlen Unbekannte eine Motorsäge aus einer Garage. An einer zweiten Garage blieb es beim Versuch. Unterm Eichholz wurde ein Bewegungsmelder abgeschraubt und es gibt Hinweise auf einen versuchten Einbruch in eine Scheune. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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