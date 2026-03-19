Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisster Senior gefunden

Altena (ots)

Eine Vermisstensuche nach einem Senior konnte in der vergangenen Nacht erfolgreich beendet werden. Der 68-Jährige hatte sein Pflegeheim am Abend ohne Absprache verlassen. Nach Absuche möglicher Aufenthaltsorte forderte die Polizei Hubschrauber und Mantrailer an. Der Hubschrauber kreiste in der Nacht über verschiedenen Ortsteilen. Außerdem kam die Drohneneinheit der Feuerwehr Nachrodt zum Einsatz. Kurz nach 23.30 Uhr meldete sich ein Taxifahrer aus Werdohl, weil ein Fahrgast seine Tour nicht bezahlen konnte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den in Altena gesuchten Senior. Er konnte wohlbehalten nach Altena zurückgeholt werden. (cris)

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