Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Taschendiebe
Menden (ots)
Einer 68-jährigen Frau wurde am Mittwochmittag beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Sie hatte gegen 12.30 Uhr in einem Geschäft Ware bezahlt und war dann mit ihrem Rollator und der Geldbörse in der rechten, äußeren Jackentasche zur Hauptstraße gelaufen. Dort stellte sie um 12.50 Uhr fest, dass das Portemonnaie weg war. Zwei Minuten später kam zufällig eine Polizeistreife vorbei. Die Frau erstattete Anzeige. (cris)
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