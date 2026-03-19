Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Leichtkraftrad gestohlen
Meinerzhagen (ots)
Zwischen Samstagnachmittag und Mittwochabend wurde aus einem Carport an der Haaner Straße ein Honda-Leichtkraftrad gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)
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