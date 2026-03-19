Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb

Lüdenscheid (ots)

Ein Mitarbeiter eines Geschäftes im Stern-Center beobachtete am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr einen Unbekannten beim Ladendiebstahl und verfolgte ihn, während er die Polizei rief. Die Polizeibeamten konnten den 26-jährigen, in Lüdenscheid gemeldeten Mann stellen. Er hatte zwölf Kartons mit Rasierern, Powerbanks und ein Paar nagelneue Bluetooth-Kopfhörer dabei, die aus verschiedenen Geschäften stammten. Bis auf einen Rasierer konnten die Polizeibeamten alle Waren zuordnen und den Händlern zurückgeben. Der 26-Jährige bekam eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. (cris)

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