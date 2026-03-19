Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Ladendieb
Lüdenscheid (ots)
Ein Mitarbeiter eines Geschäftes im Stern-Center beobachtete am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr einen Unbekannten beim Ladendiebstahl und verfolgte ihn, während er die Polizei rief. Die Polizeibeamten konnten den 26-jährigen, in Lüdenscheid gemeldeten Mann stellen. Er hatte zwölf Kartons mit Rasierern, Powerbanks und ein Paar nagelneue Bluetooth-Kopfhörer dabei, die aus verschiedenen Geschäften stammten. Bis auf einen Rasierer konnten die Polizeibeamten alle Waren zuordnen und den Händlern zurückgeben. Der 26-Jährige bekam eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell