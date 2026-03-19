Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Schalksmühle (ots)

Einer 91-jährige Frau wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Hälverstraße die Geldbörse gestohlen. Mit der darin steckenden Bankkarte konnten die Täter eine hohe Geldsumme am Automaten abheben. Während des Einkaufs zwischen etwa 9.45 Uhr und 11.30 Uhr steckte ihr Portemonnaie in einem Stoffbeutel. Als sie der Kasse stand und bezahlen wollt, war die Geldbörse weg. Sie machte sich mit ihrem Sohn zusammen auf den Weg zur Sparkasse, um ihre mit abhanden gekommene Bankkarte sperren zu lassen. Doch die Täter hatten bereits um 9.54 Uhr am nächsten Geldautomaten eine hohe Summe abgebucht. Die Polizei warnt dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Die in den Einkaufswagen gestellte Handtasche ist der schlechteste Aufbewahrungsort. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

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