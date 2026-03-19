PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Schalksmühle (ots)

Einer 91-jährige Frau wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Hälverstraße die Geldbörse gestohlen. Mit der darin steckenden Bankkarte konnten die Täter eine hohe Geldsumme am Automaten abheben. Während des Einkaufs zwischen etwa 9.45 Uhr und 11.30 Uhr steckte ihr Portemonnaie in einem Stoffbeutel. Als sie der Kasse stand und bezahlen wollt, war die Geldbörse weg. Sie machte sich mit ihrem Sohn zusammen auf den Weg zur Sparkasse, um ihre mit abhanden gekommene Bankkarte sperren zu lassen. Doch die Täter hatten bereits um 9.54 Uhr am nächsten Geldautomaten eine hohe Summe abgebucht. Die Polizei warnt dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Die in den Einkaufswagen gestellte Handtasche ist der schlechteste Aufbewahrungsort. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 06:18

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Menden/ Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - 1. Messstelle Menden, Hönnetalstraße, Zeit 18.03.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 322, Verwarngeldbereich 38, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 13, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 60 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Nachrodt-Wiblingwerde, Wiblingwerder Straße, Zeit ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 13:54

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Menden (ots) - Gestern kam es zwischen 13.45-14.45 zu einer Unfallflucht am Westwall. Auf dem "Sinn"-Kundenparkplatz wurde ein BMW X1 in weiß beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte mutmaßlich beim Rangieren den vorderen rechten Kotflügel und die Beifahrertür. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise an 0237390990. (lubo) ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 13:19

    POL-MK: Für einen gelungenen Start in die Motorradsaison

    Balve/ Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei im Märkischen Kreis warnt zum Start der Motorradsaison vor Unfallrisiken. Mit steigenden Temperaturen beginnt auch im Märkischen Kreis die Motorradsaison. Viele Biker nutzen die ersten sonnigen Tage für Ausfahrten. Damit diese einzigartigen Fahrerlebnisse und das Lebensgefühl von Freiheit nicht von einem plötzlichen Unfallgeschehen getrübt oder zunichte gemacht werden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren