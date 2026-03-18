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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Menden (ots)

Gestern kam es zwischen 13.45-14.45 zu einer Unfallflucht am Westwall. Auf dem "Sinn"-Kundenparkplatz wurde ein BMW X1 in weiß beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte mutmaßlich beim Rangieren den vorderen rechten Kotflügel und die Beifahrertür. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise an 0237390990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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