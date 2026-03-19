Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
1. Messstelle Menden, Hönnetalstraße, Zeit 18.03.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 322, Verwarngeldbereich 38, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 13, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 60 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Nachrodt-Wiblingwerde, Wiblingwerder Straße, Zeit 18.03.2026, 13:30 bis 17 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 587, Verwarngeldbereich 52, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 18, Anzahl der Fahrverbote 1, Höchster Messwert 72 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
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