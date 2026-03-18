Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellereinbruch
Menden (ots)
Im Zeitraum vom 14.03.26 bis 16.03.26 versuchten unbekannte Täter vergeblich die Kellertür eines Wohnhauses am Kamillenweg aufzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/90990 entgegen. (bu)
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