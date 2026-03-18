POL-MK: Kellereinbruch

Hemer (ots) - Am 17.03.2026, zwischen 05:30 und 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße in Hemer auf. Die Täter entwendeten diverse Bierflaschen. Hinweise nimmt die Polizei in Hemer unter 02372/90990 entgegen. Am Dienstagabend entwendete ein unbekannter Täter bei einem Getränkehändler an der Hauptstraße einen leeren Mehrwegkasten vom Gelände des Marktes. Im Anschluss gab er diesen am Pfandautomaten ab. ...

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