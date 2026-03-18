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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch

Menden (ots)

Im Zeitraum vom 14.03.26 bis 16.03.26 versuchten unbekannte Täter vergeblich die Kellertür eines Wohnhauses am Kamillenweg aufzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/90990 entgegen. (bu)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.03.2026 – 09:43

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    Hemer (ots) - Am 17.03.2026, zwischen 05:30 und 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße in Hemer auf. Die Täter entwendeten diverse Bierflaschen. Hinweise nimmt die Polizei in Hemer unter 02372/90990 entgegen. Am Dienstagabend entwendete ein unbekannter Täter bei einem Getränkehändler an der Hauptstraße einen leeren Mehrwegkasten vom Gelände des Marktes. Im Anschluss gab er diesen am Pfandautomaten ab. ...

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