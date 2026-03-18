Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Für einen gelungenen Start in die Motorradsaison

Balve/ Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei im Märkischen Kreis warnt zum Start der Motorradsaison vor Unfallrisiken.

Mit steigenden Temperaturen beginnt auch im Märkischen Kreis die Motorradsaison. Viele Biker nutzen die ersten sonnigen Tage für Ausfahrten. Damit diese einzigartigen Fahrerlebnisse und das Lebensgefühl von Freiheit nicht von einem plötzlichen Unfallgeschehen getrübt oder zunichte gemacht werden, weist die Polizei regelmäßig auf die Risiken hin.

Am kommenden Sonntag, 22. März, sucht die Polizei das Gespräch mit Motorradfahrern und Motorradfahrerinnen: Die Verkehrsunfallprävention der Polizei MK und das DRK Balve stehen von 11 bis 17 Uhr in Balve-Volkringhausen. Während die Polizeibeamten über Risiken, gute Kleidung und einen besseren Einstieg in die neue Saison aufklären, geben Mitglieder des DRK Erste-Hilfe-Tipps speziell zu Motorradunfällen.

Motorradfahrer gehören zu den verletzlichsten Verkehrsteilnehmern. Anders als Autofahrer verfügen sie nicht über eine schützende Karosserie oder Knautschzone. Kommt es zu einem Unfall, sind die Folgen daher häufig schwer.

Ein besonders häufiger und zugleich tödlicher Faktor bei Motorradunfällen ist eine nicht angepasste, also zu hohe Geschwindigkeit. Die Polizei empfiehlt Motorradfahrern, gerade zu Beginn der Saison, besonders vorsichtig zu fahren. Nach der Winterpause müssen sich viele Fahrer zunächst wieder an ihre Maschinen und an den Straßenverkehr gewöhnen. Ganzjährig ist es natürlich selbstverständlich, sich an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

Autofahrer sollten auf Motorräder achten

Motorräder werden aufgrund ihrer schmalen Silhouette von anderen Verkehrsteilnehmern oftmals zu spät wahrgenommen oder gänzlich übersehen. Auch ihre gefahrene Geschwindigkeit wird häufig falsch eingeschätzt. Darauf muss man sich als Motorradfahrer einstellen und deshalb insbesondere an Kreuzungen, Einmündungen, Parkplatzzufahren dementsprechend vorrausschauend fahren, sprich immer mit einem Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer rechnen.

Im vergangenen Jahr wurden 35 Prozent der Motorradunfälle im Märkischen Kreis durch andere Verkehrsteilnehmer verursacht. Immer wieder übersehen Autofahrer Motorräder beim Abbiegen, beim Einfahren in den Verkehr oder beim Spurwechsel. Ein kurzer zusätzlicher Blick kann in solchen Situationen entscheidend sein und Unfälle verhindern. Und damit #LEBEN retten.

Deshalb gilt für alle Verkehrsteilnehmer: Egal, ob Sie als Motorradfahrer oder als Autofahrer im Straßenverkehr unterwegs sind. Nehmen Sie Ihre Rolle im Straßenverkehr verantwortungsvoll wahr und tragen sie damit zu mehr Sicherheit auf unseren Straßen bei!

Ergänzung für Medienvertreter:

Medienvertreter sind eingeladen, am Sonntag über die Aktion zu berichten. Rückfragen, siehe Pressekontakt

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