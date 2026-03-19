Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kind angefahren und geflohen - Reifen zerstochen - Falscher Krankenkassen-Mitarbeiter - Container aufgebrochen

Iserlohn (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Mittwoch gegen 15 Uhr auf dem Rad- und Fußweg an der Wiemer ein vierjähriges Kind angefahren. Wie die Mutter es später der Polizei schilderte, lag ihr Kind unter dem Fahrrad. Als sie das Fahrrad aufheben wollte, habe ihr der Fahrer das Rad aus der Hand gerissen, ihr dabei den Finger verdreht und sie nach hinten weggestoßen, so dass sie auf den Boden fiel. Dort bekam die Mutter einen Tritt. Der Fahrradfahrer flüchtete in Richtung Altstadt/ Bahnhof Mutter und Kind suchten Hilfe in der Südberg-Schule, wo die Polizei hinzukam. Der flüchtige Radfahrer wird auf ein Alter zwischen 40 und 50 und eine Körpergröße von ca. 1,85 Meter geschätzt. Er trug eine hellblaue, glänzende Daunenjacke, schwarze Jogginghose und schwarze Sneaker. Unterwegs war er mit einem schwarzen Rennrad. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Mehrere Personen beobachteten die Szene. Die Polizei bittet sie, sich zu melden unter Telefon 9199-0. Ermittelt wird wegen einer Verkehrsunfallflucht und einer Körperverletzung.

Am Mittwoch zwischen 7.40 und 12 Uhr wurde aus einem an der Hansaallee parkenden VW Passat mehrere Taschen und der Fahrzeugschein gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Am Mittwochabend wurden in der Oststraße an mindestens sechs Fahrzeugen Reifen zerstochen. Die Tatzeit liegt zwischen 17 und 20.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Ein angeblicher Mitarbeiter der Krankenkasse hat am Mittwochnachmittag eine 88-jährige Frau in Iserlohn "besucht". Die Seniorin ließ ihn in ihre Wohnung, stellte dann jedoch ein paar kritische Fragen. Darauf verließ der Mann die Seniorin angeblich, um seinen Dienstausweis zu holen und kam nicht wieder. Sie berichtete ihrem Sohn von dem Vorfall, der die Polizei informierte. Der Unbekannte soll sich in dem Mehrfamilienhaus bei Nachbarn erkundigt haben, ob dort pflegebedürftige Menschen wohnen. Die Polizei rät dringend davon ab, Fremde in die Wohnung zu lassen. Der Medizinische Dienst kommt nicht unangemeldet! In anderen Fällen kommen Täter als Pflegedienst, Handwerker oder Wasser-Ableser. Senioren sollten sich auf jeden Fall einen Ausweis zeigen lassen. Wer sich wichtige Rufnummern ans Telefon legt oder diese einspeichert, der kann bei Bedarf den angeblichen Auftraggeber wie Vermieter oder Wasserwerk anrufen und fragen, ob wirklich Arbeiten beauftragt wurden. Der Fremde vor der Tür muss dann eben so lange warten. Handelt es sich um einen Betrüger, wird er das Risiko jedoch nicht eingehen und flüchten. (cris)

Am Montagabend wurde an der Unterfeldstraße ein Altkleidercontainer aufgebrochen. Eine Zeugin hörte gegen 23 Uhr einen Knall und schaute zum Fenster heraus. Sie beobachtete zwei Personen mit einer Eisenstange an dem Container. Kurz darauf stiegen sie in einen silbernen Mercedes Vito und fuhren davon in Richtung Wiesenstraße. Wie die Polizei feststellte, wurde die Öffnungsluke so stark verbogen, dass sie die Scharniere lösten. (cris)

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